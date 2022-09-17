Скандал на этапе MotoGP: механики заблокировали выезд соперника из боксов

На квалификации Гран-при Арагона Moto3 произошла скандальная ситуация — механики одной из команд помешали выехать гонщику другого коллектива на трассу, чтобы он не получил слипстрим.



Команда Moto3 Tech3 Racing опубликовала видео инцидента в своих социальных сетях. Их гонщик Адриан Фернандес готовился выехать на трассу вслед за представителем команды легендарного мотогонщика Макса Бьяджи Sterilgarda Husqvarna Max Racing. Однако механики итальянского коллектива решили помешать Фернандесу получить слипстрим, заблокировав его выезд на трассу.

Фото: twitter.com/Tech3Racing

Фото: twitter.com/Tech3Racing

Фото: twitter.com/Tech3Racing

Владелец итальянского коллектива Макс Бьяджи позднее извинился за поведение своих механиков.



«Это недопустимое поведение! Мы приносим публичные извинения команде Tech3 Racing Team и Адриану Фернандесу. Непреднамеренное, опасное действие, которое никак не может быть оправдано нашим этическим кодексом! Виновные понесут соответствующее наказание», — написал Бьяджи в своих соцсетях.