MotoGP вынесла вердикт по скандальному инциденту в квалификации Moto3

Стюарды чемпионатов под эгидой MotoGP вынесли решение по протесту в адрес команды легендарного мотогонщика Макса Бьяджи Sterilgarda Husqvarna Max Racing, сообщает пресс-служба чемпионата.



Напомним, на квалификации Гран-при Арагона Moto3 произошла скандальная ситуация — механики команды Бьяджи помешали выехать гонщику Tech3 Racing Адриану Фернандесу на трассу, чтобы он не получил слипстрим.



По итогам расследования инцидента стюарды признали механиков виновными и вынесли им наказание в виде денежного штрафа € 2 тыс. Кроме того, оба механика были дисквалифицированы на два этапа чемпионата, которые пройдут в Австралии и Малайзии.



Примечательно, что дисквалификация механиков вступит в силу только через две гонки — таким образом, эти механики продолжат работу в Арагоне, а также на этапах в Японии и Таиланде. Руководство серии это объяснило невозможностью замены этих сотрудников в связи с визовым вопросом — у них уже есть на руках документы, разрешающие въезд в эти азиатские трассы, в то время как получение виз теми, кто мог бы их заменить, станет проблемой и приведёт к последствиям, включающим в себя опасность для гонщика.

Новость по теме Скандал на этапе MotoGP: механики заблокировали выезд соперника из боксов