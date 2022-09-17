MotoGP вынесла вердикт по скандальному инциденту в квалификации Moto3

Стюарды чемпионатов под эгидой MotoGP вынесли решение по протесту в адрес команды легендарного мотогонщика Макса Бьяджи Sterilgarda Husqvarna Max Racing, сообщает пресс-служба чемпионата.
Напомним, на квалификации Гран-при Арагона Moto3 произошла скандальная ситуация — механики команды Бьяджи помешали выехать гонщику Tech3 Racing Адриану Фернандесу на трассу, чтобы он не получил слипстрим.
По итогам расследования инцидента стюарды признали механиков виновными и вынесли им наказание в виде денежного штрафа € 2 тыс. Кроме того, оба механика были дисквалифицированы на два этапа чемпионата, которые пройдут в Австралии и Малайзии.
Примечательно, что дисквалификация механиков вступит в силу только через две гонки — таким образом, эти механики продолжат работу в Арагоне, а также на этапах в Японии и Таиланде. Руководство серии это объяснило невозможностью замены этих сотрудников в связи с визовым вопросом — у них уже есть на руках документы, разрешающие въезд в эти азиатские трассы, в то время как получение виз теми, кто мог бы их заменить, станет проблемой и приведёт к последствиям, включающим в себя опасность для гонщика.
- 17 сентября 2022
-
21:59
-
21:54
-
20:58
-
20:51
-
19:57
-
19:29
-
18:49
-
18:44
-
18:00
-
17:55
-
16:16
-
15:30
-
15:29
-
14:48
-
13:17
-
12:56
-
11:49
-
11:02
-
09:39
-
01:06
- 16 сентября 2022
-
23:53
-
22:42
-
21:37
-
20:39
-
19:44
-
18:58
-
17:24
-
16:44
-
16:07
-
14:32
-
13:38
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:43