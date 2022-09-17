Гоночный инженер Шумахера рассказал о разнице между Миком, Магнуссеном и Грожаном

Гоночный инженер Мика Шумахера Гэри Гэннон рассказал о разнице между Кевином Магнуссеном, Роменом Грожаном и Миком.



«У них разные подходы. С ними всеми приятно работать, они очень конструктивны, но у всех разные потребности и интересы.



Ромен Грожан очень интересовался настройками, техническими деталями и подробной информацией. Кевина же интересует более общий подход к уикенду. Ему нравилось много кататься по трассе. В то время как Ромен Грожан менял настройки по многу раз, Кевин хотел больше времени, чтобы привыкнуть к машине, и улучшал время снова и снова на тех же настройках. Мик? Он, думаю, где-то посередине.



Мику нужно много информации во время гонки, поэтому я всегда разговариваю с ним. Иногда мне кажется, что я говорю слишком много, но это именно то, чего он хочет и что ему нужно. Грожан лучше понимал, что ему делать, поэтому я мало разговаривал с ним во время гонок. Кевин же в этом вопросе где-то посередине.



Ромен всегда знал, что ему нужно делать, Кевина мы стараемся направлять при помощи наших данных, а Мик только учится, поэтому мы пытаемся дать ему как можно больше информации», — приводит слова Гэннона PlanetF1.