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Гоночный инженер Шумахера рассказал о разнице между Миком, Магнуссеном и Грожаном

Гоночный инженер Шумахера рассказал о разнице между Миком, Магнуссеном и Грожаном
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Гоночный инженер Мика Шумахера Гэри Гэннон рассказал о разнице между Кевином Магнуссеном, Роменом Грожаном и Миком.

«У них разные подходы. С ними всеми приятно работать, они очень конструктивны, но у всех разные потребности и интересы.

Ромен Грожан очень интересовался настройками, техническими деталями и подробной информацией. Кевина же интересует более общий подход к уикенду. Ему нравилось много кататься по трассе. В то время как Ромен Грожан менял настройки по многу раз, Кевин хотел больше времени, чтобы привыкнуть к машине, и улучшал время снова и снова на тех же настройках. Мик? Он, думаю, где-то посередине.

Мику нужно много информации во время гонки, поэтому я всегда разговариваю с ним. Иногда мне кажется, что я говорю слишком много, но это именно то, чего он хочет и что ему нужно. Грожан лучше понимал, что ему делать, поэтому я мало разговаривал с ним во время гонок. Кевин же в этом вопросе где-то посередине.

Ромен всегда знал, что ему нужно делать, Кевина мы стараемся направлять при помощи наших данных, а Мик только учится, поэтому мы пытаемся дать ему как можно больше информации», — приводит слова Гэннона PlanetF1.

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