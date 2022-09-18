Отец Ферстаппена высказался о возможности сына стать двукратным чемпионом Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, порассуждал о возможности сына стать двукратным чемпионом.
«К счастью, у Макса впереди ещё много гонок, где он сможет взять очки. Расклады выглядят очень позитивно, но это ещё должно произойти. Все уверены, что он возьмёт титул, но мне по-прежнему волнительно. Я бы очень хотел присутствовать на каждой гонке, просто на случай, если он там оформит чемпионство. Обязательно поеду в Сингапур и независимо от того, как там всё сложится, полечу с Максом в Японию», — цитирует Йоса Ферстаппена Racingnews365.
Макс Ферсаппен возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-1. На его счету 335 очков. При определённых раскладах гонщик может оформить чемпионство уже в следующей гонке — на Гран-при Сингапура.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1.
- 18 сентября 2022
-
11:49
-
11:23
-
11:03
-
11:02
-
10:40
-
09:57
-
09:51
-
06:21
-
00:35
-
00:04
- 17 сентября 2022
-
22:52
-
22:42
-
21:59
-
21:54
-
20:58
-
20:51
-
19:57
-
19:29
-
18:49
-
18:44
-
18:00
-
17:55
-
16:16
-
15:30
-
15:29
-
14:48
-
13:17
-
12:56
-
11:49
-
11:02
-
09:39
-
01:06
- 16 сентября 2022
-
23:53
-
22:42
-
21:37