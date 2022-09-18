Отец Ферстаппена высказался о возможности сына стать двукратным чемпионом Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, порассуждал о возможности сына стать двукратным чемпионом.

«К счастью, у Макса впереди ещё много гонок, где он сможет взять очки. Расклады выглядят очень позитивно, но это ещё должно произойти. Все уверены, что он возьмёт титул, но мне по-прежнему волнительно. Я бы очень хотел присутствовать на каждой гонке, просто на случай, если он там оформит чемпионство. Обязательно поеду в Сингапур и независимо от того, как там всё сложится, полечу с Максом в Японию», — цитирует Йоса Ферстаппена Racingnews365.

Макс Ферсаппен возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-1. На его счету 335 очков. При определённых раскладах гонщик может оформить чемпионство уже в следующей гонке — на Гран-при Сингапура.

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