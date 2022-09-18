Менеджер Ферстаппена: гонки для Макса всегда будут на первом месте

Раймонд Вермюлен, менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что гонки для голландского гонщика всегда будут в приоритете, несмотря на развитие медийной составляющей вокруг Формулы-1.
«Гонки всегда будут для Ферстаппена на первом месте. С нашей стороны мы стараемся как можно лучше организовать всё вокруг него, но самым главным остаётся выступление Макса на трассе.
Мы наблюдаем рост, который Формула-1 переживает сейчас по всему миру. Я имею в виду, что по сравнению с другими популярными видами спорта, «Королевские гонки» — это хорошая ниша на рынке, которая с каждым днём развивается.
Все прекрасно видят, как Netflix добился больших успехов в сфере спортивного продукта, и этот рынок всё еще открыт для нас, особенно в Северной Америке, где нам многое предстоит сделать», — приводит слова Вермюлена Racingnews365.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1.
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