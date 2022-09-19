Алонсо: сколько бы я ещё ни пробыл в Формуле-1, я точно достигну отметки в 400 гонок
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Альпин» испанский ветеран Фернандо Алонсо сравнялся с финном Кими Райкконеном по количеству стартов (349) на недавнем Гран-при Италии и собирается побить его рекорд в Сингапуре и стать первым, кто достигнет 350 стартов в Формуле-1.
«Я знаю, сколько стартов у меня за спиной, но я не так сильно в этом заинтересован. Я счастлив быть в Формуле-1 много лет. Сколько бы я ещё ни пробыл в Формуле-1, я точно достигну отметки в 400 гонок. Это большое число, и оно показывает мою страсть к спорту и мою дисциплину, чтобы выступать на самом высоком уровне. Если бы это было не так, то мне бы не предоставился такой хороший шанс», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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