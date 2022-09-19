Глава «Уильямса» считает, что авария в Абу-Даби повлияла на конкурентоспособность Латифи

Руководитель «Уильямса» Йост Капито предполагает, что авария в Абу-Даби в концовке прошлого сезона сильно повлияла на пилота команды Николаса Латифи.



«Мы должны были вернуть ему уверенность и постоянно говорили, что он не виноват. Но уже был конец сезона, он не так часто приходил на базу, а мы старались не давить, но все понимали ситуацию. Он отключился от социальных сетей. Я думаю, было бы хуже, если бы мы вмешивались в это. Человек вынужден справляться с подобными вещами сам.



Конечно, аварии быть не должно, но это гонки, так бывает. Мы не виним пилотов в этом. Думаю, авария повлияла на конкурентоспособность Латифи в новом сезоне, сказалась на его пилотаже. На мне бы такое точно отразилось», — приводит слова Капито Motorsport Week со ссылкой на подкаст High Performance.