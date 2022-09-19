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Глава «Макларена»: с нынешними правилами суперлицензий Ферстаппен не попал бы в Ф-1

Глава «Макларена»: с нынешними правилами суперлицензий Ферстаппен не попал бы в Ф-1
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Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался за то, чтобы пересмотреть правила выдачи суперлицензий пилотам на фоне ситуации с Колтоном Хертой.

Напомним, американский гонщик не набрал достаточного количества очков в лицензии, чтобы принять участие в Формуле-1.

«Я считаю, что в пересмотре нуждается вся система выдачи суперлицензий. Понятно, что есть правила и нельзя их нарушать, но я сомневаюсь в правильности системы. Такие пилоты, как Херта или О’Уорд, способны выступать в Формуле-1. Но если Херта, который выиграл множество гонок IndyCar, не имеет права на суперлицензию, то систему надо пересмотреть.

Я не думаю, что в своё время Ферстаппен получил бы лицензию при нынешних правилах, учитывая, что он провёл только сезон в Формуле-3. То же самое касается и Райкконена. Выходит, у нас есть два чемпиона, которые сегодня могли бы остаться без суперлицензий», — приводит слова Брауна Motorsport Week.

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