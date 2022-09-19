Херта: понимаю позицию ФИА и не хочу, чтобы для меня делали исключение

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта прокомментировал решение ФИА отказать ему в выдаче суперлицензии.



«Я понимаю позицию ФИА. Мне лишь кажется, что серия IndyCar получает недостаточно очков для лицензии, но ситуацию я понимаю и не хочу, чтобы для меня делали исключение. Что касается возможного участия в региональных соревнованиях, то, на мой взгляд, несколько странно участвовать в гонках такого уровня, когда я профессиональный гонщик уже четыре года. Не рассматривал такую возможность всерьёз.



Зак Браун планировал посадить меня за руль на одной из тренировок, но вряд ли он бы захотел это сделать, будь у меня контракт с «Альфа Таури», — приводит слова Херты Autosport.



Стоит отметить, что «Альфа Таури» пыталась подписать Херту в команду на место Пьера Гасли, который, скорее всего, перейдёт в «Альпин». Однако ФИА не выдала суперлицензию Херте в порядке исключения.

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