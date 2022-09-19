Чжоу: я сделал большой шаг вперёд, но другие команды прибавили за счёт обновлений
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу своего прогресса в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Я думаю, что в каждый уик-энд важно набирать очки, но всё это больше связано с тем, какой у нас темп. Например, в Зандвоорте мы не были так быстры, но я просто старался сделать всё, что мог.
Это немного обидно, потому что я сделал огромный шаг по ходу сезона, но затем другие команды прибавили больше за счёт обновлений. Если бы это удалось в начале сезона, команда заработала бы больше очков. Теперь же я просто стараюсь выложиться по полной на каждом этапе», – приводит слова Чжоу F1i.
В нынешнем сезоне Формулы-1 китайский новичок набрал шесть баллов, в то время как его партнёр финн Валттери Боттас набрал 46 баллов.
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