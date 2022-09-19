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Себастьен Ожье выступит на всех оставшихся этапах WRC 2022 года

Себастьен Ожье выступит на всех оставшихся этапах WRC 2022 года
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Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье примет участие ещё в трёх этапах WRC в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт чемпионата.

Ранее сообщалось, что Ожье выступит на Ралли Новой Зеландии и он планировал принять участие в Ралли Японии, однако 19 сентября Себастьен подтвердил, что он выступит и на этапе чемпионата в Испании. Таким образом, Ожье выступит во всех этапах WRC до конца сезона.

Ожье уже выступал на трёх этапах чемпионата мира в нынешнем сезоне, финишировав вторым на Ралли Монте-Карло. На Ралли Португалии Ожье финишировать не удалось, а на этапе в Кении Себастьен пришёл к финишу четвёртым.

Ожье является действующим чемпионом мира по ралли, однако по окончании прошлого сезона Себастьен объявил о намерении завершить карьеру. По этой причине он принял решение выступить только на отдельных этапах в этом году.

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