Себастьен Ожье выступит на всех оставшихся этапах WRC 2022 года

Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье примет участие ещё в трёх этапах WRC в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт чемпионата.
Ранее сообщалось, что Ожье выступит на Ралли Новой Зеландии и он планировал принять участие в Ралли Японии, однако 19 сентября Себастьен подтвердил, что он выступит и на этапе чемпионата в Испании. Таким образом, Ожье выступит во всех этапах WRC до конца сезона.
Ожье уже выступал на трёх этапах чемпионата мира в нынешнем сезоне, финишировав вторым на Ралли Монте-Карло. На Ралли Португалии Ожье финишировать не удалось, а на этапе в Кении Себастьен пришёл к финишу четвёртым.
Ожье является действующим чемпионом мира по ралли, однако по окончании прошлого сезона Себастьен объявил о намерении завершить карьеру. По этой причине он принял решение выступить только на отдельных этапах в этом году.
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