Гран-при Японии MotoGP оказался под угрозой срыва
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Гран-при Японии MotoGP оказался под угрозой срыва, сообщает GPOne. Причиной этого стал тайфун Нанмадол, бушующий на юго-западе страны.
В настоящий момент из-за стихии уже эвакуировано 4 миллиона человек в Кюсю, а уровень тревоги в этом регионе находится на максимальном уровне. Ожидается, что тайфун двинется в сторону Токио, из-за чего команды могут вовсе не суметь приехать в Японию.
Из-за тайфуна могут быть отменены рейсы в Токио и Осаку. Сообщается, что в настоящий момент руководство чемпионата находится в ожидании новостей. Не исключается, что этап и вовсе может быть отменён.
За пять этапов до конца сезона лидерство в турнирной таблице удерживает Фабио Куартараро. Второе место с отставанием в десять очков занимает Франческо Баньяя.
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