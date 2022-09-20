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Алекс Албон ответил, считает ли он возможным возвращение в «Ред Булл»

Алекс Албон ответил, считает ли он возможным возвращение в «Ред Булл»
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Пилот «Уильямса» Александер Албон ответил на вопрос, считает ли он возможным возвращение в «Ред Булл».

«Я бы сказал, что воспринимаю «Ред Булл» как любую другую команду. Всегда есть шанс. У любого пилота всегда есть возможность перейти в другой коллектив. Конечно, я работал вместе с «Ред Булл» с 12 лет, у меня с ними связь, которая очень прочна. И у меня с ними по-прежнему хорошие отношения. Но сейчас ситуация изменилась, и я являюсь пилотом «Уильямса», — приводит слова Алекса Албона GPFans.

Со следующего сезона Албон перестанет быть пилотом программы австрийского концерна и будет выступать по прямому контракту с «Уильямсом».

Албон выступал в «Ред Булл» с 2019 года. По окончании 2020 года он покинул команду из-за отсутствия результатов, но вернулся в Формулу-1 в сезоне-2022.

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