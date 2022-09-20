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Ферстаппен ответил, есть ли шанс увидеть его в роли штурмана отца в ралли

Ферстаппен ответил, есть ли шанс увидеть его в роли штурмана отца в ралли
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Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о шансах увидеть его в качестве штурмана своего отца Йоса Ферстаппена, который в августе дебютировал в ралли на WRC.

«Есть ли шансы, что я буду штурманом отца? Абсолютно точно – нет. Я посмотрел на его выступление, и я никогда не буду его штурманом, я ему об этом уже сказал. Но он может стать моим, если он захочет», — поделился Ферстаппен в интервью Formula Passion.

Ферстаппен также отметил, что родители много сделали для его карьеры и поддерживали его с самого начала.

Макс Ферстаппен в прошлом году выиграл свой первый чемпионский титул в Формуле-1. В нынешнем сезоне пилот «Ред Булл» лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя Шарля Леклера на 116 очков. При определённых обстоятельствах Ферстаппен может стать чемпионом уже в следующей гонке.

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