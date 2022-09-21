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Трасса Формулы-1 в Индии примет этап MotoGP

Трасса Формулы-1 в Индии примет этап MotoGP
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Руководство MotoGP достигло соглашения с промоутерами Гран-при Индии о проведении этапа в этой стране, сообщает Autosport. Ожидается, что этап в Индии на «Международном автодроме Будды» может пройти уже в следующем сезоне, однако наиболее реалистичным называют вариант с проведением Гран-при с 2024 года. Сообщается, что контракт с трассой будет заключён по меньшей мере на семь лет.

«Международный автодром Будды» с 2011 по 2013 год принимал у себя Гран-при Формулы-1.

В 2013 году сообщалось, что на этой трассе пройдёт мотоциклетный Гран-при Индии в рамках чемпионата по Супербайку, однако гонка была отменена из-за высокого уровня эксплуатационных расходов трассы.

В нынешнем сезоне после долгого перерыва на трассу должны вернуться международные соревнования под эгидой ФИА — речь идёт об индийских чемпионатах региональной Формулы и Формулы-4.

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