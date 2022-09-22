Де Врис не смог приехать на базу «Уильямса» — спортсмена не пустили в Великобританию

Голландский гонщик Ник де Врис не смог приехать на базу команды «Уильямс» для работы на симуляторе. Де Врису отказали во въезде в Великобританию из-за того, что он предъявил единые европейские права вместо паспорта на границе. При этом паспорта при себе у гонщика не оказалось.



«Меня не пустили на рейс в Лондон в 7:10 утра, европейская карточка больше не действует в качестве документа на въезд. Спасибо, Brexit.



Мой паспорт был в посольстве для подачи документов на визу в Японию, а срок действия второго паспорта истёк. Поездка в Великобританию отменилась, вместо этого я еду домой», — написал спортсмен в своих социальных сетях.



Напомним, на Гран-при Италии де Врис дебютировал в Формуле-1, с ходу набрав очки. Ник заменял в составе команды Алекса Албона, отправившегося на операцию по удалению аппендикса.