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Де Врис не смог приехать на базу «Уильямса» — спортсмена не пустили в Великобританию

Де Врис не смог приехать на базу «Уильямса» — спортсмена не пустили в Великобританию
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Голландский гонщик Ник де Врис не смог приехать на базу команды «Уильямс» для работы на симуляторе. Де Врису отказали во въезде в Великобританию из-за того, что он предъявил единые европейские права вместо паспорта на границе. При этом паспорта при себе у гонщика не оказалось.

«Меня не пустили на рейс в Лондон в 7:10 утра, европейская карточка больше не действует в качестве документа на въезд. Спасибо, Brexit.

Мой паспорт был в посольстве для подачи документов на визу в Японию, а срок действия второго паспорта истёк. Поездка в Великобританию отменилась, вместо этого я еду домой», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

Напомним, на Гран-при Италии де Врис дебютировал в Формуле-1, с ходу набрав очки. Ник заменял в составе команды Алекса Албона, отправившегося на операцию по удалению аппендикса.

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