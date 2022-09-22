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«Феррари» протестировала важную новинку к Гран-при Сингапура

«Феррари» протестировала важную новинку к Гран-при Сингапура
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Команда Формулы-1 «Феррари» провела частные тесты во Фьорано, сообщает Formu1a.uno. Это было сделано в рамках второго съёмочного дня в этом сезоне для итальянской команды. Испанский гонщик коллектива Карлос Сайнс проехал 15 километров по трассе, и, как сообщает источник, испанец занимался именно сбором данных, а не работой на рекламную кампанию.

Сообщается, что в основном команда работала над обновлениями днища, которые будут внедрены на предстоящем Гран-при Сингапура.

Официально основной задачей Карлоса на этих закрытых тестах стала съёмка ролика для нового спонсора команды, однако это не помешало собрать данные, которые в том числе помогут с базовой настройкой машины в Сингапуре.

Примечательно, что первый съёмочный день команда также использовала в том числе и для работы с обновлениями, в частности теста облегчённой машины с частично снятой с неё краской.

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