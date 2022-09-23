Новый капотник «КАМАЗ-мастер» дебютировал в гонках. Фото

Новый грузовик «КАМАЗ-мастер» капотной компоновки дебютировал в гонках — машина вышла на старт Бахи «Холмы России», второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам в зачёте грузовиков.
Машиной новой компоновки на этом этапе будет управлять Айрат Мардеев. По итогам первого спецучастка Бахи Мардеев стал 13-м.
«Команда будет выступать четырьмя экипажами. Мы привезли сюда новый грузовик капотной компоновки, которым будет управлять Айрат Мардеев. Также на старт выйдет машина семейства К5 экипажа Андрея Каргинова. И с нами два молодых пилота: Богдан Каримов, которого уже многие знают, он уже проехал не одно соревнование, и дебют – первая гонка на грузовике у Игоря Чагина. Таким образом, на гонке мы обкатываем новую технику, а молодые пилоты набирают соревновательную практику», — прокомментировал старт Бахи «Холмы России» Эдуард Николаев, выполняющий на гонке функции руководителя команды.
«Пролог проехали. Всё неплохо. Хороший спецучасток: быстрый, вдоль полей, с резкими поворотами. Сегодня не пытались показать какой-то результат, ехали стабильно. После старта упёрлись в пыль, Сергей Вязович уехал куда-то в сторону, за счёт чего мы подъехали ближе. Всё же мы ошиблись в одном месте и проехали поворот, пришлось сдавать назад. С машиной не было никаких проблем. Завтра длинный спецучасток, посмотрим, как на нём покажет себя машина», — цитирует Айрата Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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