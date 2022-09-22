Шумахер никому не нужен? Почему сын Михаэля рискует потерять место в Ф-1

К середине сезона Мик стал выступать лучше и даже иногда блистать, но этого, похоже, мало, чтобы продолжить гоняться.

После того как в «Альфа Таури» подтвердили на следующий сезон Юки Цуноду, в Формуле-1 осталось лишь четыре свободных места, максимум — пять. И почти наверняка ни одно из них не достанется Мику Шумахеру. Как же так вышло, что сын легендарного немца, который проводит не такой уж и плохой сезон и пользуется поддержкой «Феррари», оказался никому не нужен?

Лучший новичок сезона-2021

В прошлом году на фоне регулярных проблем Юки Цуноды и за счёт побед над Никитой Мазепиным именно Мик неофициально считался лучшим дебютантом сезона. Всё кардинально изменилось, когда в сезоне-2022 у немца появился новый напарник — опытный Кевин Магнуссен.

Датчанин пропустил год, но с ходу стал опережать Шумахера: перед летним перерывом Магнуссен лидировал в квалификационной дуэли со счётом 11-2. Мик выдержал удар, собрался и прошёл в Q3 на незнакомой всем трассе в Майами и квалифицировался восьмым в Баку (оба раза Магнуссен был выше).

На Гран-при Великобритании Мик набрал свои первые очки в Формуле-1 Фото: Clive Rose/Getty Images

Окончательно налаживаться всё стало после первых очков в Сильверстоуне и блестящей гонки в Шпильберге: Шумахер квалифицировался седьмым, а в воскресенье опередил и Магнуссена, и даже гонщиков «Макларена». То шестое место — это пока лучший Гран-при в карьере Мика.

Но после Австрии — снова неудачи. В квалификации во Франции Мик срезал поворот, в Венгрии — уступил Магнуссену почти 0,4 секунды. В Бельгии и Италии «Хаас» в принципе был неконкурентоспособен — в команде не стали готовить заднее антикрыло с меньшим сопротивлением воздуха. И лишь в Зандворте Шумахер смотрелся по-настоящему здорово, но из-за проблем с домкратом на пит-стопе до очков так и не добрался.

Дальше — без «Феррари»

Тем временем стало известно, что в «Феррари» не намерены продлевать контракт с гонщиком — «Скудерия» помогала Мику ещё со времён молодёжных серий, да и место в «Хаасе» Мик получилв том числе благодаря поддержке итальянцев. Но сначала Гюнтер Штайнер заявил, что теперь «Хаас» вправе самостоятельно определять состав, а позже всплыло и то, что Мик со следующего года почти наверняка перестанет быть частью «Феррари». Само по себе это ещё не значит, что Мик обязательно покинет команду, однако преимуществ у немца явно стало меньше.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер Фото: Clive Mason/Getty Images

Куда более тревожный звонок для Шумахера — слова Штайнера, что «Хаас» ищет более опытного пилота. И кандидатов на место в американской команде немало: увольняющийся из «Макларена» Даниэль Риккардо, Антонио Джовинацци, который пилотировал VF-22 в тренировках в Монце, а также Нико Хюлькенберг — он подменял в начале сезона Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин» и смотрелся более чем достойно. Контракт с Халком может даже помочь сохранить немецкого спонсора, который приходил «под Шумахера».

А куда идти самому Мику? После заявления Феттеля об уходе ходили слухи о переходе Шумахера в «Астон Мартин», но это место оперативно занял Фернандо Алонсо. Место самого испанца в «Альпин» пока свободно, но в Энстоуне, по слухам, пытаются договориться с Пьером Гасли, а в случае неудачи, скорее всего, предпочтут воспитанника своей академии Джека Дуэна или Ника де Вриса, который блеснул в Монце.

Успех де Вриса в Монце сильно ударил по Шумахеру Фото: Dan Mullan/Getty Images

Не подписан контракт со вторым пилотом и у «Альфа Ромео», но у Хинвиля нет повода расставаться с Гуаньюем Чжоу — китаец неплохо держится в дебютном сезоне и уже сейчас реже ошибается, чем более опытный Шумахер. В теории у Мика есть полтора варианта: всё ещё свободное место напарника Албона в «Уильямсе» и весьма маловероятный переход в «Альфа Таури», если Гасли всё-таки сбежит в «Альпин». Но проблема в том, что на обе эти позиции претендует де Врис — и почти наверняка во всех списках кандидатов Мик находится ниже голландца.

Конец карьеры?

Последний шанс Мика удержаться на стартовой решётке — провести концовку сезона так, чтобы в паддоке забыли про де Вриса, но для этого нужно постоянно и с большим отрывом опережать Магнуссена. Не факт, что у немца для этого достаточно пороха.

Вероятно, у Шумахера не возникнет проблем с тем, чтобы найти место резервиста в какой-нибудь из команд Формулы-1, но вернуться оттуда на стартовую решётку шансов практически не будет. Ему остаётся надеяться на интерес со стороны «Ауди», но полноценный приход немцев запланирован лишь на 2026 год – слишком не скоро, чтобы спасти карьеру Мика.