В «Альпин» рассказали, когда определятся с выбором пилота на следующий сезон

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, когда в команде должны чётко определиться с выбором пилота на следующий сезон.
«Мы не будем торопиться, потому что не хотим совершить ошибку. Нет никакой спешки, мы находимся в комфортной ситуации. Если говорить откровенно, то сейчас у нас самая горячая обстановка в паддоке. Мы — четвёртая команда в текущем чемпионате конструкторов, поэтому люди ждут, когда мы примем решение.
Изначально мы отобрали 14 гонщиков, как ранее объявил Отмар Зафнауэр (исполнительный директор «Альпин». — Прим. «Чемпионата»). Теперь у нас осталось шесть потенциальных пилотов. Некоторые из них ещё связаны контрактом с другими командами, а кто-то не совсем вписывается в наше видение. К концу сентября у нас должно быть чёткое представление о том, кого мы хотим подписать», — приводит слова Росси Racingnews365.
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