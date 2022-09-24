В «Андретти» намерены присоединиться к Формуле-1 в 2024 году

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти заявил, что команда «Андретти» всё ещё намерена попасть в Формулу-1 в ближайшее время.



«Мы ежедневно работаем над нашим проектом и намерены попасть на стартовую решётку в 2024 году. Подготовка идёт так, будто у нас уже есть одобрение. Мы не сдаёмся, по-прежнему готовы вкладываться и серьёзно относимся к проекту.



Честно говоря, пока реакция разочаровывает. Мы пытаемся удовлетворить все требования, и я не знаю, что ещё можно сделать для одобрения. Мне интересно, почему есть некоторое неуважение к нам. Не уверен, заслуживаем ли мы этого. Приход новой команды — плюс для Формулы-1. Не знаю, как может помешать наше присутствие. Особенно если речь о сезоне, где 24 гонки.



Шансы у нас есть, мы верим в то, что делаем, и продолжаем работать», — приводит слова Андретти Planet F1.