Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал оценку своим выступлениям в сезоне-2022.



«Думаю, я бы поставил себе 8,5 или 8,8. Некоторые гонки были очень хорошими. Я недавно видел релиз о моём подиуме в Имоле. Думаю, по некоторым параметрам это лучший подиум, что я когда-либо завоёвывал. Пожалуй, у нас в тот уикенд была одна из самых медленных машин на решётке, а я смог финишировать на подиуме. Я до сих пор шокирован.



Мне повезло сражаться с «Альпин», думаю, что их болид был лучше на протяжении всего сезона. Но они просто допускали глупые ошибки, гонщики чаще ошибались. Я же пользовался ошибками соперников, авариями и прочим», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

За шесть этапов до конца сезона Норрис с 88 очками занимает седьмое место в общем зачёте.