Джек Миллер выиграл Гран-при Японии MotoGP, Куартараро — 8-й, Баньяя сошёл
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Австралиец Джек Миллер («Дукати») выиграл Гран-при Японии MotoGP, вторым финишировал представитель Южноафриканской республики Брэд Биндер («КТМ»), а тройку сильнейших замкнул Хорхе Мартин («Дукати»).
Лидер общего зачёта Фабио Куартараро («Ямаха») финишировал восьмым, Франческо Баньяя («Дукати») сошёл с дистанции.
MotoGP. Гран-при Японии:
1. Джек Миллер («Дукати») 42:29.174
2. Брэд Биндер («КТМ») +3.409
3. Хорхе Мартин («Дукати») + 4.136
4. Марк Маркес («Хонда») +7.784
5. Мигель Оливейра («КТМ») +8.185
6. Лука Марини («Дукати») +8.348
7. Маверик Виньялес («Априлия») +9.879
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.193
9. Энеа Бастьянини («Дукати») +10.318
10. Марко Беццекки («Дукати») +16.419
...
Франческо Баньяя («Дукати») — сход на 24-м круге.
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