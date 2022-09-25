Джек Миллер выиграл Гран-при Японии MotoGP, Куартараро — 8-й, Баньяя сошёл

Австралиец Джек Миллер («Дукати») выиграл Гран-при Японии MotoGP, вторым финишировал представитель Южноафриканской республики Брэд Биндер («КТМ»), а тройку сильнейших замкнул Хорхе Мартин («Дукати»).



Лидер общего зачёта Фабио Куартараро («Ямаха») финишировал восьмым, Франческо Баньяя («Дукати») сошёл с дистанции.



MotoGP. Гран-при Японии:



1. Джек Миллер («Дукати») 42:29.174

2. Брэд Биндер («КТМ») +3.409

3. Хорхе Мартин («Дукати») + 4.136

4. Марк Маркес («Хонда») +7.784

5. Мигель Оливейра («КТМ») +8.185

6. Лука Марини («Дукати») +8.348

7. Маверик Виньялес («Априлия») +9.879

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.193

9. Энеа Бастьянини («Дукати») +10.318

10. Марко Беццекки («Дукати») +16.419

...

Франческо Баньяя («Дукати») — сход на 24-м круге.