Расселл: предпочту выиграть гонку, чем занять второе место в чемпионате

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что выбрал бы победу в одном или двух этапах Гран-при, а не второе место в общем зачёте пилотов.



«Второе место в чемпионате практически ничего не значит. Тех, кто заканчивает вторыми, практически не помнят. Так что если бы передо мной стоял выбор между тем, чтобы выиграть пару гонок, но не попасть в топ-3 общего зачёта, и вторым местом в чемпионате, но без побед в гонках, я точно выбрал бы первый вариант.



Мы были бы рады выиграть. Безусловно, как команда мы стремимся к тому, чтобы опередить «Феррари» в Кубке конструкторов. Но я здесь в первую очередь ради побед, хотя пока для нас это недосягаемая высота», — приводит слова Расселла Racefans.



В текущем сезоне пилоты «Мерседеса» не выиграли ни одной гонки, но в общем зачёте Расселл располагается на четвёртом месте.

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