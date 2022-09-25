Хэмилтон выделил двух молодых пилотов, которые добиваются наибольших успехов

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, почему старается больше помогать молодому поколению гонщиков.



«В Формуле-1 становится всё больше и больше молодых талантов. Я помню, как сам пришёл в своё время и считал, что могу выиграть у всех. Знаю, что они чувствуют, потому что сам это проходил. Я стараюсь поддерживать с ними отношения, помогать, потому что, как я уже сказал, со мной всё это уже было.



Знаю, как бывает тяжело иногда. В 20 лет ты ещё не знаешь своих возможностей. Всё, что у тебя есть — таланта, способности и необузданная сила. Я рад видеть, как преуспевают Ландо Норрис и Шарль Леклер. Эти ребята добиваются действительно хороших результатов», — приводит слова Хэмилтона Racer.