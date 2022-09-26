Исполнительный директор «Альфа Ромеo» рассказал о планах компании

Исполнительный директор «Альфа Ромеo» Жан Филипп Импарато высказался о планах компании.

«Я полностью открыт и рассмотрю любые варианты. Чего-то определённого на 2024 год сейчас нет. В настоящее время я сосредоточен на 2022 и 2023 годах. Изучать варианты на 2024, 2025 и 2026 годы мы будем готовы в ближайшие месяцы. Но что совершенно очевидно, так это то, что у нас никогда не будет другого двигателя, кроме «Феррари», если мы останемся в Формуле-1», — приводит слова Импарато Autosport.

Напомним, ранее в «Альфа Ромео» объявили о принятом решении прекратить сотрудничество с «Заубером» по окончании следующего сезона Формулы-1.

Ранее пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказал мнение, что Формуле-1 стоит сократить гоночный уикенд до двух дней.