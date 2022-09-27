«Альфа Ромео» продлила контракт с Гуаньюем Чжоу

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» продлила контракт с китайским пилотом Гуаньюем Чжоу на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе гоночного коллектива, отметив, что Чжоу, несмотря на юный возраст, сумел продемонстрировать зрелость и достойный уровень гоночного мастерства.

«Я счастлив и благодарен «Альфа Ромео» за возможность быть частью команды ещё один сезон. Попасть в Формулу-1 было мечтой, которая стала явью, а чувство, когда я впервые участвовал в гонке, останется со мной навсегда. Команда всегда поддерживала меня, помогая с первого дня адаптироваться к самой сложной серии в автоспорте. Я хочу добиться большего, и напряжённая работа, которую мы проделали с начала года, — это только первый шаг к тому, чего мы хотим достичь в следующем сезоне. Нам ещё многому предстоит научиться, но я уверен, что мы справимся. С нетерпением жду следующей главы нашей совместной истории», — сказал Чжоу.

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