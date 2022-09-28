Мик Шумахер: постараюсь набрать очки в Сингапуре

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в ближайший уикенд.



«В Сингапуре особенная трасса, я с нетерпением жду возможности выехать на неё. Хочу изучить трек, многие называют гонку сложной из-за влажности. Посмотрим, что у нас выйдет. Пока сложно судить, какая подготовка будет лучше для меня. Я на этой трассе не выступал.



С другой стороны, у меня свежий взгляд. Планирую проехать как можно больше кругов, понять трассу и затем хорошо выступить в квалификации. Я постараюсь побороться за очки», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».



В нынешнем сезоне Мик Шумахер набрал 12 очков и располагается на 15-м месте в общем зачёте пилотов.

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