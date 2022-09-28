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Льюис Хэмилтон назвал цель «Мерседеса» на концовку сезона Формулы-1

Льюис Хэмилтон назвал цель «Мерседеса» на концовку сезона Формулы-1
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что команда будет бороться за второе место в Кубке конструкторов.

«Наша цель — второе место. Надеюсь, в следующих шести гонках мы выступим хорошо», — приводит слова Хэмилтона France 24.

В настоящее время «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко. Лидером является команда «Ред Булл», на счету которой 545 баллов. На второй позиции – итальянская команда «Феррари», у которой 406 очков.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

Ранее стало известно, что Мерседес» продлил соглашение со своим титульным спонсором — малайзийской нефтегазовой компанией Petronas, которое истекало в 2026 году.

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