«Мерседес» продлил контракт с Petronas, который истекал в 2026 году
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила соглашение со своим титульным спонсором — малайзийской нефтегазовой компанией Petronas. Об этом рассказали в пресс-службе «Мерседеса», отметив их плодотворное сотрудничество.
«Сегодня у нас кое-что немного необычное — мы объявляем о партнёрстве, которое начнётся через четыре года. Это является важным сигналом: наша команда и Petronas больше не просто партнёры, мы семья и будем одной командой ещё много лет», — сказал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
В настоящее время «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко. Лидером является команда «Ред Булл», на счету которой 545 баллов.
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