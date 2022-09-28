В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как спонсоры отнеслись к неучастию команды в «Дакаре»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как спонсоры коллектива отнеслись к отказу команды от участия в ралли-марафоне «Дакар»-2023.
«Мы нашли понимание со стороны наших партнёров и в вопросе нашего вынужденного неучастия в «Дакаре-2023».
Кстати, когда весной наши европейские спонсоры были вынуждены расторгнуть контракты с нами, то мы были очень рады, что руку помощи протянули наши российские компании. В частности, на месте логотипов «Ред Булл» появился «Газпром» — огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за то, как он поддерживает российский спорт. Эта поддержка позволила команде не остановиться в развитии и продолжать свою деятельность.
Пользуясь возможностью, я хочу обратиться и ко всем остальным спонсорам и партнёрам команд и спортсменов в российском автоспорте: спасибо за поддержку и, пожалуйста, находите возможность дальше нам помогать, чтобы, когда это всё закончится, мы смогли оказать достойную конкуренцию зарубежным соперникам», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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