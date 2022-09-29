Титульный спонсор «Мерседеса» по ошибке назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира

Титульный спонсор команды «Мерседес», малайзийская нефтегазовая компания Petronas, ощибочно назвала Льюиса Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира.
«Приветствие, достойное восьмикратного чемпиона мира», — написали в своих социальных сетях представители компании, отметив на фото Льюиса Хэмилтона.
Вскоре представители Petronas извинились за свою ошибку.
«Ох. Немного запутались из-за предвкушения. Спасибо, что написали нам, ребята. Семикратный», — написали в аккаунте Petronas.
Напомним, сегодня стало известно, что немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила соглашение со своим титульным спонсором.
В настоящее время «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко. Лидером является команда «Ред Булл», на счету которой 545 баллов.
- 29 сентября 2022
-
00:59
-
00:54
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
23:57
-
22:44
-
22:40
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:10
-
20:51
-
20:50
-
20:06
-
20:02
-
18:55
-
18:46
-
18:00
-
17:47
-
16:37
-
15:34
-
15:25
-
14:55
-
14:16
-
14:09
-
13:42
-
13:30
-
13:25
-
12:32
-
12:24
-
12:10
-
11:57
-
11:15
-
11:14
-
10:08
-
09:57