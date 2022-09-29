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Титульный спонсор «Мерседеса» по ошибке назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира

Титульный спонсор «Мерседеса» по ошибке назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира
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Титульный спонсор команды «Мерседес», малайзийская нефтегазовая компания Petronas, ощибочно назвала Льюиса Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира.

«Приветствие, достойное восьмикратного чемпиона мира», — написали в своих социальных сетях представители компании, отметив на фото Льюиса Хэмилтона.

Вскоре представители Petronas извинились за свою ошибку.

«Ох. Немного запутались из-за предвкушения. Спасибо, что написали нам, ребята. Семикратный», — написали в аккаунте Petronas.

Напомним, сегодня стало известно, что немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила соглашение со своим титульным спонсором.

В настоящее время «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко. Лидером является команда «Ред Булл», на счету которой 545 баллов.

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