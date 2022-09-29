Ферстаппен считает, что Алонсо мог выиграть больше титулов чемпиона мира

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что Фернандо Алонсо выиграл бы больше титулов, если бы ему больше везло.



«В Формуле-1 для достижения успеха нужно везение, нужно принимать верные решения и провести много времени в составе команды, которая обладает доминирующим преимуществом.



Если бы Фернандо посадили за руль машин, на которых другие выигрывали титулы, он бы сделал то же самое. Но в Формуле-1 всё работает несколько иначе. В итоге Алонсо всё равно выиграл два титула, так что, думаю, его карьера сложилась неплохо. А ещё он замечательный человек и отличный парень в Формуле-1», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.



На Гран-при Сингапура в случае победы Макс Ферстаппен сравняется с Фернандо Алонсо по количеству побед в Формуле-1.