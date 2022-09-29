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Албон заявил, что ему без разницы, кто станет его напарником

Албон заявил, что ему без разницы, кто станет его напарником
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Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что ему без разницы, кто станет его напарником в сезоне-2023.

«Честно говоря, я не особо зацикливаюсь на том, кто станет моим новым напарником. В следующем году динамика внутри команды не изменится. Мы просто будем продолжать в том же духе. Я же полностью сосредоточен на себе», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.

Напомним, ранее «Уильямс» объявил, что канадец Николас Латифи покинет команду по окончании сезона. Главными кандидатами на замену Латифи называют Ника де Вриса и пилота Формулы-2 Логана Сарджента, хотя не исключены и другие варианты развития событий.

Латифи дебютировал за «Уильямс» в 2020 году на Гран-при Австрии, с тех пор принял участие в 55 этапах и набрал семь очков.

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