10 самых ярких дебютов в истории Формулы-1 — от Шумахера до Хэмилтона

Одним из главных героев минувшего Гран-при Италии стал дебютант «Королевских гонок» Ник де Врис. Несмотря на минимальный опыт пилотирования актуальных машин Формулы-1 (четыре пятничные тренировки в этом сезоне), голландец с ходу показал 13-е время в квалификации, тем самым опередив своего более опытного напарника Николаса Латифи. В самой гонке де Врис и вовсе финишировал в очковой зоне – в составе команды, занимающей последнее место в командном зачёте. В честь подвигов голландца представляем вашему вниманию десятку самых ярких дебютов в истории Формулы-1.

Джанкарло Багетти. Гран-при Франции — 1961 — победа

Трудно отыскать в истории мирового автоспорта более эффектного дебютанта, чем Джанкарло Багетти. Итальянец громогласно заявил о себе в 1961-м, когда за рулём «Феррари» 156 выиграл две внезачётные гонки Формулы-1, которые стали для него первыми на столь высоком уровне.

После столь яркого старта в международных гонках Багетти выпал шанс попробовать свои силы в рамках официального Гран-при Формулы-1. В преддверии этапа во Франции «Скудерию» покинул Оливье Жандебьен. Ситуацией воспользовалась итальянская федерация автомобильной промышленности, которой удалось пристроить своего протеже Багетти на освободившееся место.

К 1961 году «Феррари» построила быстрейшую машину пелотона, однако свою дебютную квалификацию Джанкарло провёл не самым лучшим образом, показав лишь 12-е время. Реабилитироваться итальянцу пришлось уже во время самой гонки. По ходу воскресного заезда пилоты заводской команды «Феррари» столкнулись с разного рода проблемами, в результате чего выключились из борьбы за победу. В это же время сквозь пелотон прорывался итальянский дебютант, который за 12 кругов до финиша вырвался в лидеры гонки. Далее Багетти предстояло нелёгкое сражение с двумя представителями «Порше» Дэном Герни и Йо Боннье. В конце концов судьба гонки решилась на финишной прямой: Багетти опередил Герни за 100 метров до клетчатого флага.

Что интересно, эта победа так и осталась единственной в карьере Джанкарло Багетти. В дальнейшем он проведёт ещё пару невзрачных сезонов в Ф-1 (всего лишь два финиша в топ-6), после чего завершит карьеру гонщика и откроет в себе талант к фотографии.

Рейне Виселль. Гран-при — 1970 — 3-е место

В конце сезона-1970 «Лотус» потерял сразу двух пилотов: лидер чемпионата Йохен Риндт разбился в Монце, а его напарник Джон Майлз был настолько потрясён гибелью Риндта, что принял решение покинуть команду, не дожидаясь окончания сезона. Так новым лидером «Лотуса» стал молодой Эмерсон Фиттипальди, а на роль второго пилота был приглашён новичок Рейне Виселль.

Дебютировать в «Королевских гонках» шведскому пилоту предстояло на предпоследнем этапе сезона, проходившем на американской трассе Уоткинс-Глен. Поначалу гоночный уикенд складывался для Виселля не самым лучшим образом: обладая одной из быстрейших машин пелотона, он смог квалифицироваться только на девятом месте.

Время подвигов для шведского пилота настало непосредственно в день гонки. Стабильный пилотаж на фоне возникающих у соперников коллизий позволил Виселлю финишировать на третьей строчке. Так шведский пилот поднялся на пьедестал почёта уже по итогам своей первой гонки в Формуле-1.

Марк Донохью. Гран-при Канады — 1971 — 3-е место

В конце сезона-1971 к миру «Королевских гонок» примкнула ныне культовая американская команда «Пенске». Арендовав болид «Макларена», коллектив из США был готов принять участие в двух заключительных этапах сезона, проходивших в Северной Америке.

Защищать цвета «Пенске» было доверено Марку Донохью, который ранее успешно выступал за команду во всевозможных местных чемпионатах. Формульный дебют американского пилота выпал на Гран-при Канады. Удивлять собравшихся на «Моспорт-Парк» зрителей Марк начал ещё в квалификации: показав восьмой результат, он опередил чемпиона 1967 года Денни Халма, который управлял точно таким же «Маклареном».

В самой гонке Донохью проявил себя ещё лучше: в условиях дождя американец отыграл пять позиций и завершил заезд на третьей позиции. К сожалению, этот подиум так и останется единственным в формульной карьере Донохью. Через четыре года он погибнет в результате аварии на австрийском автодроме «Остеррайхринг».

Карлос Ройтеманн. Гран-при Аргентины — 1972 — поул-позиция

Карлос Ройтеманн стал первым пилотом, которого подписал Берни Экклстоун в качестве владельца «Брэбема» (Грэм Хилл достался «по наследству» от предыдущих хозяев команды). Солидные результаты в Формуле-2 и спонсорская поддержка со стороны аргентинской нефтяной компании YPF закрыли Берни глаза на отсутствие у Ройтеманна опыта выступлений в «Королевских гонках».

Первый этап сезона-1972 проходил в Аргентине, куда спустя 11 лет после своего последнего визита возвращалась Формула-1. На Ройтеманна оказывалось колоссальное давление, ведь в одночасье он стал гоночной надеждой нации. С грузом ответственности Карлос справился просто превосходно: к ликованию местной публики, он показал быстрейшее время в квалификации.

К сожалению, «Брэбем» Ройтеманна был не в состоянии выдержать гоночный темп лидеров сезона: уже к первому повороту аргентинца опередил Джеки Стюарт. На протяжении семи кругов Карлос удерживал вторую строчку, но затем его прошёл Эмерсон Фиттипальди. Чуть позже Ройтеманн пропустит ещё и Денни Халма. К середине дистанции аргентинца окончательно добьёт повышенный износ резины: Карлос был вынужден свернуть в боксы, после чего потерял ещё несколько позиций.

В конечном итоге Ройтеманн финишировал седьмым. Набранных очков этот результат ему не принёс, но зато он воскресил интерес Аргентины к Формуле-1.

Жан Алези. Гран-при Франции — 1989 — 4-е место

В преддверии Гран-при Франции 1989 года «Тиррелл» заключил спонсорское соглашение с табачным гигантом «Кэмел», из-за чего Микеле Альборето пришлось покинуть команду: итальянец отказывался разрывать личный контракт с корпоративно неправильным «Мальборо». Больше всех в сложившейся ситуации выиграл Жан Алези. Эдди Джордан, за команду которого в Формуле-3000 выступал Алези, уговорил Кена Тиррелла предоставить пустующую машину французскому пилоту на один этап.

Жан Алези дебютирует в Формуле-1 Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Дебютный Гран-при на домашнем «Поль Рикаре» поначалу складывался для Алези не очень-то удачно: в квалификации он показал только лишь 16-й результат. Впрочем, на следующий день он сполна реабилитировался за квалификационные неудачи. Уже на старте Жан отыграл кучу позиций, избежав массового завала (участники аварии могли воспользоваться запасной машиной на рестарте, но начинать заезд были обязаны с пит-лейна). Последующие сходы с дистанции впереди идущих соперников подняли француза в протоколе ещё на пару строчек. В конечном итоге Алези финишировал на четвёртом месте, а самое главное – впечатлил Кена Тиррелла своим не по годам зрелым пилотажем – настолько, что босс команды тут же предложил французу контракт на оставшиеся этапы сезона.

Михаэль Шумахер. Гран-при Бельгии — 1991 — 7-е место в квалификации

После того как в августе 1991-го в преддверии Гран-при Бельгии пилот «Джордана» Бертран Гашо угодил за решётку, в стане ирландской команды тут же принялись искать ему замену. Как нельзя лучше сложившейся ситуацией воспользовался менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер, убедивший Эдди Джордана предоставить шанс своему талантливому протеже (про спонсорскую поддержку со стороны «Мерседеса» тоже не стоит забывать).

Михаэль Шумахер в 1991 году Фото: Bongarts/Getty Images

Впервые оказавшись за рулём болида Ф-1, Шумахер невероятно быстро смог адаптироваться к незнакомой ранее трассе: каждую следующую гоночную сессию он ехал всё быстрее и быстрее. В квалификации Михаэль так вообще показал седьмой результат, тем самым опередив своего опытнейшего напарника Андреа де Чезариса. На старте гонки немецкий дебютант отыграл ещё две позиции, опередив Алези и Пике, но, к сожалению, высокое пятое Михаэль удерживал недолго: проблемы со сцеплением не позволили ему закончить даже первый круг гонки.

Впрочем, несмотря на сход с дистанции, Шумахеру удалось заявить о себе во всеуслышание. И свою следующую гонку Михаэль проводил уже за рулём боеспособного «Бенеттона».

Жак Вильнёв. Гран-при Австралии — 1996 — поул-позиция

Жак Вильнёв – один из тех счастливчиков, кому довелось начать формульную карьеру сразу в составе топ-команды. В том сезоне «Уильямсы» были настолько быстры, что у канадского пилота, по сути, был только один соперник – его напарник по команде Деймон Хилл.

После того как Вильнёв оказался в новом чемпионате, ему предстояло пройти непростой период адаптации, что, впрочем, не помешало ему взять поул в своей дебютной квалификации. Возможно, на руку канадцу сыграло то, что «Альберт-Парк» впервые принимал этап Формулы-1 и более опытные пилоты не имели преимущества перед новичками по части знания трассы. Впрочем, сей факт ни в коем случае не умаляет заслуг Вильнёва.

Жак Вильнёв лидирует на Гран-при Австралии Фото: Pascal Rondeau/ALLSPORT/Getty Images

Что касается самой гонки, то Жак достаточно уверенно пролидировал большую часть дистанции и был невероятно близок к победе в дебютном Гран-при. Однако утечка масла на «Уильямсе» канадца не позволила ему повторить достижение Джанкарло Багетти. Вильнёв финишировал вторым, что тоже является очень достойным результатом.

Марк Уэббер. Гран-при Австралии — 2002 — 5-е место

Свой формульный путь Марку Уэбберу пришлось начинать не в самых простых условиях. В своё распоряжение австралиец получил самый медленный болид пелотона «Минарди» PS02, что не помешало ему совершить маленький подвиг уже в дебютной гонке.

Стартовавший с 18-го места Уэббер вряд ли мог рассчитывать на борьбу за очки, однако стартовый завал серьёзно повысил его шансы на итоговый успех: ещё в первом повороте из гонки выбыли восемь пилотов. Дальнейшие сходы соперников и вовсе переместили Уэббера на пятое место. Стабильный пилотаж вкупе с блестящей обороной (на последних кругах австралиец отбивался от атак Мики Сало) позволили Марку сохранить столь высокую позицию вплоть до финиша. Для «Минарди» это была почти что победа.

Льюис Хэмилтон. Гран-при Австралии — 2007 — 3-е место

В 2006 году Рон Деннис подписал на роль боевого пилота новоиспечённого чемпиона GP2 Льюиса Хэмилтона. Приглашение в столь амбициозную команду гонщика без опыта выступлений в Формуле-1 виделось огромным риском со стороны босса «Макларена». Впрочем, уже в первой гонке сезона молодой британец дал понять, что «серебряные стрелы» с ним не прогадали.

Хэмилтон и Алонсо на презентации «Макларена» 2007 года Фото: Paul Gilham/Getty Images

В своей дебютной квалификации Хэмилтон не смог выжать максимум из своего «Макларена», уступив Нику Хайдфельду на «БМВ-Заубер». Зато уже на старте гонки Льюис сполна реабилитировался за субботние неудачи: в первом повороте Алонсо уткнулся в Хайдфельда, чем воспользовался британец и опередил своего напарника. Долгое время Хэмилтон шёл на второй позиции, но под занавес гонки Алонсо всё же прошёл Льюиса благодаря тактике более позднего пит-стопа. В итоге британец финишировал третьим. Каждую из последующих восьми гонок он также заканчивал в топ-3.

Кевин Магнуссен. Гран-при Австралии — 2014 — 2-е место

Парадоксально, но Кевин Магнуссен дебютировал даже лучше, чем Хэмилтон. В 2014-м «Макларен» уже не был столь грозной силой, как в начале десятилетия, отчего подиум датчанина приобретает ещё большую ценность.

Большой вклад в итоговый успех новичок «Макларена» сделал ещё в субботу, показав четвёртое время в квалификации. Первый круг дебютной гонки для Магнуссена выдался невероятно событийным. Сначала он чуть не потерял машину на первых метрах дистанции, чуть позже успешно отбился от атак Хюлькенберга, а затем очень эффектно опередил самого Льюиса Хэмилтона (спустя пару кругов британец завершит гонку из-за проблем с двигателем).

В дальнейшем датчанин держал приличный темп, не допуская ошибок, и в конце концов завершил гонку на третьей позиции, а после дисквалификации Даниэля Риккардо и вовсе стал вторым. Что интересно, подиум, завоёванный в дебютной гонке, по сей день остаётся единственным в формульной карьере Магнуссена.