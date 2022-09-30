«Ред Булл» попал под следствие из-за возможного нарушения финансового регламента в 2021-м

Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть санкциям команду Формулы-1 «Ред Булл». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.



Сообщается, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 миллиона в 2021 году. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.



В случае если информация подтвердится, в Формуле-1 может вспыхнуть большой скандал, ведь именно в прошлом году титул выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вырвав победу у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Тогда в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Теперь же многие команды могут полагать, что именно внебюджетные инвестиции могли стать решающими в завоевании титула. Финансовый регламент предполагает, что штраф будет незначительным, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета и предусматривает более серьёзное наказание, если нарушение превышает этот предел. Это может быть снятие очков или урезание бюджета на следующий сезон.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: