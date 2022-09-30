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В «Ред Булл» не опасаются серьёзных последствий на фоне слухов о нарушении потолка бюджета

В «Ред Булл» не опасаются серьёзных последствий на фоне слухов о нарушении потолка бюджета
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на то, что австрийская команда, возможно, нарушила финансовый регламент Формулы-1 в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть «Ред Булл» санкциям.

«Это нестандартный процесс, мы пока только получаем детали и не можем ничего сказать. У нас нет опасений, что может произойти что-то серьёзное», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн в 2021 году. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.

Финансовый регламент предполагает, что штраф будет незначительным, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета, и предусматривает более серьёзное наказание, если нарушение превышает этот предел. Это может быть снятие очков или урезание бюджета на следующий сезон.

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