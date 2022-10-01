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Оба гонщика «Хааса» превысили скорость на пит-лейне на 0,1 км/ч

Оба гонщика «Хааса» превысили скорость на пит-лейне на 0,1 км/ч
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» получила в субботу на Гран-при Сингапура сразу два денежных штрафа за превышение своими гонщиками скорости на пит-лейне во время третьей свободной практики. Любопытно, что и Кевин Магнуссен, и Мик Шумахер превысили разрешённые 60 км/ч всего на 0,1 км/ч, при этом нарушения гонщиков произошли практически в одно и то же время: в 18:45 и 18:47 по местному времени.

Учитывая, что превышение скорости было минимальным, судьи со своей стороны выписали минимальный денежный штраф — по € 100 за каждый из эпизодов.

Напомним, в квалификации Гран-при Сингапура Кевин Магнуссен показал девятый результат, а его напарник Мик Шумахер не прошёл в третий сегмент и занял 13-е место.

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