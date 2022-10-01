Рассерженный Ферстаппен уехал с трассы, проигнорировав брифинг с инженерами

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раньше запланированного времени покинул уличную трассу «Марина Бей» после неудачи в квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1. Из-за ошибки команды с подсчётом оставшегося топлива Ферстаппен был вынужден прервать финальный быстрый круг и вместо вероятного завоевания поул-позишен ограничился лишь восьмой позицией.



Ферстаппен, рассерженный из-за ошибки команды, раньше срока уехал с автодрома. Чемпион мира отказался от посещения традиционного брифинга с инженерами, который проводится по итогам квалификации, сообщает голландский журналист Эрик ван Харен.



Ранее Ферстаппен раскритиковал команду, заявив, что она напрасно сказала ему прервать предыдущий быстрый круг, раз топлива на следующий уже не хватало.

Новость по теме «Неприемлемо». Ферстаппен раскритиковал команду из-за ошибки в квалификации ГП Сингапура