Смаль обогнал соперника под сейфти-каром, но сохранил второе место в испанской Ф-4

На трассе «Наварра» в городе Лос-Аркос состоялся предпоследний этап испанской Формулы-4. Победы в каждом из трёх заездов одержал австралиец Хью Бартер — в первой и второй гонках он стартовал с поула, а в финальной прорвался в лидеры с третьего места.



Лучшим из россиян в этот уикенд стал Кирилл Смаль. В первой гонке он стартовал вторым, но сразу пропустил Николу Цолова — позже россиянину удалось опередить болгарина, воспользовавшись неразберихой на трассе. Пелотон в тот момент двигался за автомобилем безопасности, но на одном из постов маршал по ошибке размахивал зелёным флагом — именно в этом месте Смаль проскочил мимо Цолова и в итоге вырвал вторую позицию.



Во второй гонке Смаль ничего не смог противопоставить Бартеру и Цолову, но снова поднялся на подиум — третье место стало уже шестым финишем Кирилла в топ-3 в этом сезоне. В последней гонке Смаль тоже претендовал на подиум и боролся за третье место с Тимотеушем Кухарчиком, но в одном из эпизодов подскочил на поребрике и вынужден был сойти с дистанции из-за повреждений. Кухарчик в итоге стал третьим, а на второй позиции финишировал Цолов — и набранных очков Николе хватило, чтобы за один этап до конца сезона обеспечить себе звание чемпиона испанской Формулы-4.



Что до остальных россиян, то никому из них очков набрать не удалось. Владислав Рябов в финальном заезде завоевал 15-е место, но во втором был только 20-м, а первый не закончил. Максим Архангельский финишировал на 16-й и 18-й позициях, но сошёл в заключительном заезде. Мирон Пингасов занял 18-е и 17-е места — и тоже не финишировал в последней гонке, ну а Даниэль Мавлютов не поднимался выше 19-й позиции. Сезон испанской Формулы-4 финиширует 12–13 ноября в Барселоне.



Общий зачёт (топ-10):

1. Никола Цолов — 331 очко.

2. Хью Бартер — 250.

3. Тимотеуш Кухарчик — 191.

4. Кирилл Смаль — 129.

5. Георг Келструп — 100.

6. Валерио Риничелла — 90.

7. Сулейман Занфари — 70.

8. Филип Йенич — 64.

9. Тасанапол Интрапувасак — 63.

10. Роберт де Хан — 58.