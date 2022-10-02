Магнуссен объяснил, почему судьи ошиблись, когда заставили его заменить антикрыло

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября. В частности, датчанин подверг критике вынужденный пит-стоп из-за повреждения антикрыла.

«У меня было небольшое повреждение, ничего такого. Мне показали чёрно-оранжевый флаг, который показался мне излишним, поскольку деталь не собиралась отваливаться, не было никаких проблем с безопасностью, ведь она была прикреплена к машине. Она даже не двигалась.

Мы финишировали на 12-м месте с дополнительным пит-стопом, в котором я даже не нуждался, и это расстраивает. Квалификация получилась хорошей, мы убедились в том, что машина быстра, так что это обнадёживает. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе», – приводит слова пилота пресс-служба команды.