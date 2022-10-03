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Условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира уже на Гран-при Японии

Условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира уже на Гран-при Японии
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Лишь седьмая позиция на финише Гран-при Сингапура не позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену досрочно завоевать второй чемпионский титул, отложив этот вопрос как минимум до Гран-при Японии. Перед стартом японского этапа преимущество Ферстаппена составляет 104 очка, в то время, как по завершении гонки на Сузуке в розыгрыше останется 112 баллов.

Таким образом, Ферстаппену необходимо отыграть восемь очков и Леклера и шесть очков у Переса за следующий этап — при равенстве очков по окончании сезона чемпионом в любом случае станет Ферстаппен за счёт большего количества побед, которое невозможно превзойти до конца сезона.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию таблицу, раскрывающую, при каких раскладах Ферстаппена станет чемпионом по итогам японского этапа чемпионата мира.

Позиция ФерстаппенаПозиция ЛеклераПозиция Переса
1-й + ЛК*неважноневажно
1-й без ЛК3-й и ниженеважно
2-й + ЛК5-й и ниже4-й и ниже
2-й без ЛК5-й и ниже без ЛК
6-й и ниже с ЛК		4-й и ниже без ЛК
5-й и ниже с ЛК
3-й + ЛК6-й и ниже без ЛК
7-й и ниже с ЛК		5-й и ниже без ЛК
6-й и ниже с ЛК
3-й без ЛК7-й и ниже6-й и ниже
4-й + ЛК8-й и ниже7-й и ниже
4-й без ЛК8-й и ниже без ЛК
9-й и ниже с ЛК		7-й и ниже без ЛК
8-й и ниже с ЛК
5-й + ЛК9-й и ниже8-й и ниже
5-й без ЛК9-й и ниже без ЛК
10-й и ниже с ЛК		8-й и ниже без ЛК
9-й и ниже с ЛК
6-й + ЛК10-й и ниже без ЛК9-й и ниже
6-й без ЛК11-й и ниже9-й и ниже без ЛК
10-й и ниже с ЛК

*ЛК — лучший круг

Хэмилтон хуже Ферстаппена, а Расселл совсем никакой. Оценки за Гран-при Сингапура Хэмилтон хуже Ферстаппена, а Расселл совсем никакой. Оценки за Гран-при Сингапура
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