Условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира уже на Гран-при Японии

Лишь седьмая позиция на финише Гран-при Сингапура не позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену досрочно завоевать второй чемпионский титул, отложив этот вопрос как минимум до Гран-при Японии. Перед стартом японского этапа преимущество Ферстаппена составляет 104 очка, в то время, как по завершении гонки на Сузуке в розыгрыше останется 112 баллов.

Таким образом, Ферстаппену необходимо отыграть восемь очков и Леклера и шесть очков у Переса за следующий этап — при равенстве очков по окончании сезона чемпионом в любом случае станет Ферстаппен за счёт большего количества побед, которое невозможно превзойти до конца сезона.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию таблицу, раскрывающую, при каких раскладах Ферстаппена станет чемпионом по итогам японского этапа чемпионата мира.

Позиция Ферстаппена Позиция Леклера Позиция Переса 1-й + ЛК* неважно неважно 1-й без ЛК 3-й и ниже неважно 2-й + ЛК 5-й и ниже 4-й и ниже 2-й без ЛК 5-й и ниже без ЛК

6-й и ниже с ЛК 4-й и ниже без ЛК

5-й и ниже с ЛК 3-й + ЛК 6-й и ниже без ЛК

7-й и ниже с ЛК 5-й и ниже без ЛК

6-й и ниже с ЛК 3-й без ЛК 7-й и ниже 6-й и ниже 4-й + ЛК 8-й и ниже 7-й и ниже 4-й без ЛК 8-й и ниже без ЛК

9-й и ниже с ЛК 7-й и ниже без ЛК

8-й и ниже с ЛК 5-й + ЛК 9-й и ниже 8-й и ниже 5-й без ЛК 9-й и ниже без ЛК

10-й и ниже с ЛК 8-й и ниже без ЛК

9-й и ниже с ЛК 6-й + ЛК 10-й и ниже без ЛК 9-й и ниже 6-й без ЛК 11-й и ниже 9-й и ниже без ЛК

10-й и ниже с ЛК

*ЛК — лучший круг