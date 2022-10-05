ФИА отложила публикацию данных по соблюдению командами Ф-1 бюджетного лимита

Международная автомобильная федерация сообщила, что публикация итогов финансового аудита команд за сезон-2021 была отложена и состоится 10 октября.



«ФИА сообщает, что завершение анализа финансовых документов команд Формулы-1 на 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия Финансовому регламенту не состоятся сегодня, 5 октября. Анализ финансовых документов — сложный и длительный процесс, который продолжается и будет завершён в понедельник, 10 октября.



Финансовый регламент был единогласно согласован всеми командами, которые сотрудничали с Администрацией ограничения затрат ФИА в течение этого первого года в соответствии с регламентом. Как сообщалось ранее, в отношении этого вопроса были значительные и необоснованные предположения и слухи, и ФИА повторяет, что до тех пор, пока процесс не будет завершён, никакой дополнительной информации предоставлено не будет», — гласит заявление федерации на официальном сайте.