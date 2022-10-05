ФИА отложила публикацию данных по соблюдению командами Ф-1 бюджетного лимита

Международная автомобильная федерация сообщила, что публикация итогов финансового аудита команд за сезон-2021 была отложена и состоится 10 октября.
«ФИА сообщает, что завершение анализа финансовых документов команд Формулы-1 на 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия Финансовому регламенту не состоятся сегодня, 5 октября. Анализ финансовых документов — сложный и длительный процесс, который продолжается и будет завершён в понедельник, 10 октября.
Финансовый регламент был единогласно согласован всеми командами, которые сотрудничали с Администрацией ограничения затрат ФИА в течение этого первого года в соответствии с регламентом. Как сообщалось ранее, в отношении этого вопроса были значительные и необоснованные предположения и слухи, и ФИА повторяет, что до тех пор, пока процесс не будет завершён, никакой дополнительной информации предоставлено не будет», — гласит заявление федерации на официальном сайте.
- 5 октября 2022
-
18:07
-
17:44
-
17:39
-
17:01
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:39
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
12:31
-
11:37
-
11:05
-
10:11
-
09:52
-
09:50
-
00:52
- 4 октября 2022
-
23:34
-
23:07
-
22:09
-
20:36
-
20:22
-
19:37
-
18:40
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
15:52
-
14:43
-
14:03
-
12:41
-
11:54
-
11:27
-
11:23