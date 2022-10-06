Хэмилтон: если бы мы потратили на $ 300 тыс. больше, то исход сезона-2021 был бы иным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на фоне спекуляций о нарушении лимита расходов командой «Ред Булл» намекнул, что выиграл бы чемпионат Формулы-1 в 2021 году, если бы немецкая команда потратила дополнительные $ 300 тыс.
Ранее сообщалось, что австрийский гоночный коллектив мог превысить допустимый предел на $ 10 млн. В самом гоночном коллективе ещё в марте считали, что потратили на $ 5 млн меньше потолка расходов, что оставляло им запас на случай разночтений в методиках подсчёта.
«В прошлом году в Сильверстоуне у нас была последняя модернизация. К счастью, она была отличной, и мы смогли с ней бороться за победу. Но потом мы увидели, как «Ред Булл» каждый уикенд или каждые вторые выходные привозит обновления. Думаю, с того момента у них было ещё как минимум четыре модернизации.
Если бы мы потратили $ 300 тыс. на новое днище или адаптированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата.
Думаю, мы должны продолжать обеспечивать прозрачность ради болельщиков и целостности спорта. Я, как и вы, ожидал результатов проверки ФИА вчера. Я хотел бы думать, что если это было отложено, то это было воспринято очень серьёзно, и я действительно верю, что Мохаммед Бен Сулейем будет серьёзно выполнять свою работу и делать то, что правильно для спорта. Для спорта было бы плохо, если бы не были приняты меры в случае нарушения. Я не знаю, есть ли оно. Подождём понедельника», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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