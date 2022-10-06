«Мы не в 80-х». В «Хаасе» жёстко раскритиковали ФИА за очередную испорченную гонку

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему не согласен с решением гоночной дирекции Гран-при Сингапура приказать Кевину Магнуссену заехать в боксы для замены повреждённого переднего антикрыла. Датчанину показали чёрно-оранжевый флаг уже в третий раз в нынешнем сезоне.
«Разочаровывает, ведь продолжать без пит-стопа было абсолютно безопасно. В Венгрии поломка была очень похожей, и тогда глава нашего отдела композитов показал им и объяснил, что было с крылом, что не могло с ним произойти, а что — могло. Но они не извлекли никаких уроков из этого. Есть технический департамент ФМА, который должен сообщать гоночной дирекции, что безопасно, а что — нет. Мы показали Джо Бауэру и его коллеге, что на этой части можно даже стоять и она всё равно не отвалится. Она не отлетит, мы доказали это. И в Сингапуре не отлетела бы.
Там есть материалы, которые осознанно добавлены в конструкцию крыла, они там не случайно. Я упорно стараюсь донести эту информацию, но в какой-то момент нам просто уже понадобятся люди, которые понимают, как строятся нынешние машины. Мы не в 80-х годах», — приводит слова Штайнера GPFans.
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