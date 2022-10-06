Хаккинен: Ферстаппену нужно невероятно повысить концентрацию в Японии

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможности пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уже на Гран-при Японии выиграть титул чемпиона мира.



«Я уверен, что в наилучших интересах всей команды и особенно самого Макса уже оставить этот сезон позади и зафиксировать итог чемпионата. Но по какой-то причине внимание может рассеиваться, когда думаешь: «Я точно это сделаю, мне даже не надо выигрывать гонку». Когда теряешь концентрацию в Формуле-1, сильно возрастает вероятность ошибок, сколько времени на круге проигрываешь. Максу нужно невероятно повысить концентрацию в Японии и быть сосредоточенным больше обычного. Для него это новый вызов», — приводит слова Мики Хаккинена The Race.



Напомним, Ферстаппен мог стать чемпионом на Гран-при Сингапура, но финишировал только седьмым и не смог завоевать титул за пять гонок до конца сезона.

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