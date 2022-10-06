Хаккинен: Ферстаппену нужно невероятно повысить концентрацию в Японии

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможности пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уже на Гран-при Японии выиграть титул чемпиона мира.
«Я уверен, что в наилучших интересах всей команды и особенно самого Макса уже оставить этот сезон позади и зафиксировать итог чемпионата. Но по какой-то причине внимание может рассеиваться, когда думаешь: «Я точно это сделаю, мне даже не надо выигрывать гонку». Когда теряешь концентрацию в Формуле-1, сильно возрастает вероятность ошибок, сколько времени на круге проигрываешь. Максу нужно невероятно повысить концентрацию в Японии и быть сосредоточенным больше обычного. Для него это новый вызов», — приводит слова Мики Хаккинена The Race.
Напомним, Ферстаппен мог стать чемпионом на Гран-при Сингапура, но финишировал только седьмым и не смог завоевать титул за пять гонок до конца сезона.
- 6 октября 2022
-
20:56
-
20:52
-
19:53
-
19:49
-
18:49
-
18:43
-
17:53
-
17:29
-
16:16
-
15:26
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
13:59
-
12:48
-
11:51
-
10:59
-
09:29
-
00:50
- 5 октября 2022
-
22:56
-
21:53
-
20:35
-
18:52
-
18:07
-
17:44
-
17:39
-
17:01
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:39
-
14:11