Сайнс: «Феррари» устроит ещё одна победа до конца сезона

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о планах команды на оставшиеся гонки сезона-2022.



«Для нас битва по-прежнему интересная. Наша цель ясна — выигрывать гонки и готовиться к новому чемпионату. В этом году сложно рассчитывать на титул, так что мы полностью сосредоточены на победах в отдельных гонках.



Думаю, если выиграем хотя бы одну гонку до конца года, это сможет придать нам позитивных эмоций и мотивации для сезона-2023. Мы очень давно не выигрывали.



Чтобы победить, мы должны безупречно провести уик-энд. Но это требуется нам в любом случае. Мы стараемся побеждать, готовиться к новому сезону и выступать без ошибок. Это позволит нам обрести уверенность», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.