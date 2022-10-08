В «Мерседесе» объяснили провальное выступление в квалификации Гран-при Японии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил неудачное выступление команды в квалификации Гран-при Японии. Льюис Хэмилтон показал лишь шестое время, а его напарник Джордж Расселл остался восьмым.

«Сегодня у нас были проблемы с машиной на сухом асфальте. Утром мы неплохо поработали, но круг во время квалификации оказался сложным, у шин было плохое сцепление с асфальтом. Мы теряем много времени на прямых, но и не особо сильны в поворотах. Мы нашли неплохой баланс, однако во время быстрого круга он куда-то пропадал.

Мы подняли заднее антикрыло, поскольку на время завтрашней гонки обещают дождь. Высота крыла должна в такой ситуации стать преимуществом. Однако это не сделает разницу в борьбе с «Альпин». Мы как можно раньше должны их обойти, чтобы противостоять «Ред Булл» и «Феррари», — сказал Шовлин после квалификации.

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