Хэмилтон: мы теряем 0,5–0,6 секунды на прямых, в гонке будет сложно победить

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Семикратный чемпион мира расположился на шестом месте, опередив на две позиции своего напарника по команде Джорджа Расселла, и почти на целую секунду отстал от победителя — пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Мы теряли много времени на прямых, но машина хорошо чувствовала себя на других участках трассы, так что в целом результат получился хорошим. В остальном у меня не было никаких проблем, но, мне кажется, мы потеряли около 0,5–0,6 секунды только на прямых. В целом всё прошло так, как мы ожидали. У нас больше заднее крыло, чем у других команд.
Что касается прогноза на гонку, то всё зависит от погодных условий. В дождь, например, мы не выглядели слишком плохо во время свободных заездов. Думаю, в любом случае по итогам гонки мы должны быть немного выше, чем сегодня. Просто надеюсь показать результат лучше, чем было на прошлой неделе. Но пока сложно говорить о том, что мы сможем победить», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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