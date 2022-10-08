22-летний голландский мотогонщик получил опасные для жизни травмы в аварии в Супербайке

Мотогонщик Виктор Стиман, выступающий в мировом Супербайке в категории Supersport 300 в составе команды MTM Kawasaki, получил серьёзные травмы во время гонки в Португалии, сообщает Motorsport Week. Стиман попал в аварию в 14-м повороте, упав с мотоцикла, в него врезался соперник — Хосе-Луис Перес.



Гонка была остановлена красным флагом, Стиману долгое время оказывали первую помощь, проводя реанимационные мероприятия и интубацию. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние 22-летнего спортсмена, что позволило отправить его на вертолёте в госпиталь в Фару. Как сообщается, Стиман получил серьёзные травмы головы, в настоящий момент он борется за жизнь. Точный характер полученных травм пока не сообщается.

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