22-летний голландский мотогонщик получил опасные для жизни травмы в аварии в Супербайке
Поделиться
Мотогонщик Виктор Стиман, выступающий в мировом Супербайке в категории Supersport 300 в составе команды MTM Kawasaki, получил серьёзные травмы во время гонки в Португалии, сообщает Motorsport Week. Стиман попал в аварию в 14-м повороте, упав с мотоцикла, в него врезался соперник — Хосе-Луис Перес.
Гонка была остановлена красным флагом, Стиману долгое время оказывали первую помощь, проводя реанимационные мероприятия и интубацию. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние 22-летнего спортсмена, что позволило отправить его на вертолёте в госпиталь в Фару. Как сообщается, Стиман получил серьёзные травмы головы, в настоящий момент он борется за жизнь. Точный характер полученных травм пока не сообщается.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
17:34
-
16:13
-
15:09
-
14:30
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:15
-
12:42
-
12:38
-
12:36
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:38
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:29
-
10:18
-
09:32
-
07:45
-
07:04
-
03:43
-
03:12
-
03:06
-
03:05
-
02:00
-
00:53
-
00:50
- 7 октября 2022
-
22:57
-
21:53
-
20:46
Партнерский контент